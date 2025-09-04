Ваши права подтекают: как заставить УК платить за каждую каплю некачественных услуг

Эксперты в сфере ЖКХ напомнили россиянам о праве на компенсацию при длительных отключениях воды в жилых домах. Как пояснил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, управляющие компании обязаны делать перерасчет платежей при нарушении нормативов. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.