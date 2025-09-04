Ваши права подтекают: как заставить УК платить за каждую каплю некачественных услуг

Эксперты в сфере ЖКХ напомнили россиянам о праве на компенсацию при длительных отключениях воды в жилых домах. Как пояснил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, управляющие компании обязаны делать перерасчет платежей при нарушении нормативов. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
При продолжительных отключениях воды, превышающих установленные нормативы, управляющие организации обязаны производить корректировку платежей. Аналогичные правила применяются при подаче воды, не соответствующей требованиям по температуре и давлению.
В случае систематических нарушений потребители вправе обратиться с жалобой в контрольно-надзорные органы, включая Государственную жилищную инспекцию и органы защиты прав потребителей. При необходимости возможно обращение в судебные инстанции для взыскания компенсации причиненного ущерба.
Эксперты подчеркивают важность документальной фиксации всех случаев нарушений при предоставлении коммунальных услуг. Составление соответствующих актов с участием представителей управляющей компании является необходимым условием для последующего перерасчета платежей.
Для разрешения спорных ситуаций рекомендуется обращаться в профильные общественные организации, оказывающие консультационную поддержку в сфере жилищно-коммунального хозяйства.