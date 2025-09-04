Российский певец Михаил Шуфутинский исполнил знаменитую песню «Третье сентября» на сцене Государственного Кремлёвского дворца лишь один раз. Об этом сообщает РИА Новости.
Для сравнения, в прошлом году артист исполнил композицию трижды, в том числе вместе с известными композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым.
Кроме того, стало известно, что Шуфутинский снова исполнит свой главный хит — на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Концертное выступление пройдет 4 сентября и станет частью программы закрытия товарищеского матча между сборными России и Иордании.
Ранее Шуфутинский попал в базу украинского сайта «Миротворец». Шуфутинского внесли в базу в 2017 году в связи с посещением Крымского полуострова.