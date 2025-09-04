Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в Кремле только один раз

В прошлом году артист исполнил композицию трижды.

Источник: Youtube

Российский певец Михаил Шуфутинский исполнил знаменитую песню «Третье сентября» на сцене Государственного Кремлёвского дворца лишь один раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Для сравнения, в прошлом году артист исполнил композицию трижды, в том числе вместе с известными композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Кроме того, стало известно, что Шуфутинский снова исполнит свой главный хит — на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Концертное выступление пройдет 4 сентября и станет частью программы закрытия товарищеского матча между сборными России и Иордании.

Ранее Шуфутинский попал в базу украинского сайта «Миротворец». Шуфутинского внесли в базу в 2017 году в связи с посещением Крымского полуострова.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше