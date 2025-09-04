Каких дизайнов маникюра следует избегать этой осенью: эксперт дала ответ

Россиянкам рассказали, какие дизайны маникюра лучше избегать этой осенью. По словам эксперта по дизайну и оформлению ногтей Кристины Львовой, модные тенденции меняются, и некоторые варианты, которые были популярны несколько лет назад, уже устарели. Об этом специалист рассказала KP.RU.
— Уже не актуален дизайн под названием «объемный свитер» — несколько лет назад его выполняли с использованием акриловой пудры. Кроме того, обилие страз в маникюре, а также использование наклеек и стикеров с фразами, уже считается устаревшим, — пояснила Львова.
Не рекомендуют объединять сразу три-четыре разных дизайна в одном маникюре, например, френч с блестками и наклейками. Такой микс выглядит перегруженно. При этом даже один аккуратный и продуманный дизайн способен создать стильный образ.
Сейчас в тренде натуральность и умеренная длина ногтей. Эксперт порекомендовала выбирать форму, которая гармонирует с руками. Четкий квадрат подходит почти всем, а длинные ногти подойдут лишь обладательницам крупных рук.
Кроме того, популярна так называемая «baby-длина» — максимально короткие ногти, которые едва выступают от подушечки пальцев. Такой вариант делает руки аккуратными и элегантными, при этом не перегружая образ.