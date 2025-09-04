В Москве ожидается солнечная погода и до 25 градусов тепла

Температура воздуха будет прогреваться днем до 20−25 градусов. «Будет летняя погода. Температура будет выше нормы на 3−4 градуса, осадков не ожидается, поэтому в Москве вполне можно удовольствие получать от погоды. И если до конца рабочей недели температура ожидается в диапазоне 19−22 градусов, то в субботу-воскресенье она будет от 20 до 25. Такой режим погоды продержится с большой долей вероятности до следующей пятницы», — добавил Вильфанд.