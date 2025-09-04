Ричмонд
В Москве ожидается солнечная погода и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Температура в Москве на выходных прогреется до 25 градусов тепла, а облачная погода наконец сменится солнечной. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

«В ближайшее время — как минимум до середины следующей недели, до конца рабочих дней — ожидается однородный режим погоды. С завтрашнего дня и особенно с пятницы будет уже меньше облаков, температура будет повышаться, хотя ночью, за счет того, что облаков будет мало, будут все-таки температуры пониже», — рассказал он.

Температура воздуха будет прогреваться днем до 20−25 градусов. «Будет летняя погода. Температура будет выше нормы на 3−4 градуса, осадков не ожидается, поэтому в Москве вполне можно удовольствие получать от погоды. И если до конца рабочей недели температура ожидается в диапазоне 19−22 градусов, то в субботу-воскресенье она будет от 20 до 25. Такой режим погоды продержится с большой долей вероятности до следующей пятницы», — добавил Вильфанд.

Минимальная ночная температура составит 10−12 градусов в Москве и 8−13 градусов в Московской области.