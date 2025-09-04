Fox News: Трамп проведёт телефонный разговор с лидерами ЕС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с лидерами европейских государств в четверг в 15.00 мск, сообщает Fox News.
«Завтра утром в 08:00 по восточному времени президент будет говорить с европейскими лидерами», — сказал ведущий американского телеканала Шон Хэннити в прямом эфире.
Напомним, французское агентство Agence France-Presse проинформировало, что президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский и ряд европейских лидеров проведут 4 сентября телефонный разговор с Трампом.
В Елисейском дворце заявили, что разговор намечен на 14:00 по местному времени (15:00 мск) после встречи так называемой коалиции желающих.
Ранее сообщалось, что Трамп пропустит встречу коалиции желающих в Париже.