Fox News: Трамп проведёт телефонный разговор с лидерами ЕС

По данным AFP, с Трампом будут говорить Макрон, Зеленский и ряд лидеров ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с лидерами европейских государств в четверг в 15.00 мск, сообщает Fox News.

«Завтра утром в 08:00 по восточному времени президент будет говорить с европейскими лидерами», — сказал ведущий американского телеканала Шон Хэннити в прямом эфире.

Напомним, французское агентство Agence France-Presse проинформировало, что президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский и ряд европейских лидеров проведут 4 сентября телефонный разговор с Трампом.

В Елисейском дворце заявили, что разговор намечен на 14:00 по местному времени (15:00 мск) после встречи так называемой коалиции желающих.

Ранее сообщалось, что Трамп пропустит встречу коалиции желающих в Париже.

