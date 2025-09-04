Горин объяснил причины популярности Китая у российских туристов

Популярность Китая у российских туристов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил aif.ru транспортными возможностями.
«В эту страну выполняется большое количество рейсов. Около 170 рейсов в неделю только китайскими компаниями, также выполняются полеты и российскими компаниями. Преимущество Китая в том, что большая конкуренция, большой объем предложений по авиабилетам делают перелеты доступными по цене, способными конкурировать даже с внутренними перелетами», — сказал он.
Горин обратил внимание на то, что цена авиабилета в Пекин или Шанхай из Москвы стартует от 45 тысяч рублей туда и обратно.
«Китай, помимо прочего, еще популярное транзитное направление, так как эта страна ранее также давала транзит на 240 часов для туристов, следующих транзитом в другую страну. Это было очень востребовано и популярно для комбинированных туров», — отметил эксперт.
Горин уточнил, что Китай входит в ТОП-5 по популярности. По его словам, после введения безвизового режима ожидается рост популярности туристических поездок в эту страну на 30−40%.