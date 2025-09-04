Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова указала на отчаяние Запада после попытки обвинить РФ в атаке на самолет фон дер Ляйен

Захарова: Вбросы про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет отдают отчаянием.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фейковую информацию о якобы причастности РФ к сбою в работе навигационных систем в самолете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она указала на отчаяние Запада. Так Мария Захарова высказалась в ходе брифинга на полях ВЭФ-2025.

«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садящийся по бумажным картам, отдает отчаянием», — прокомментировала официальный представитель МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о якобы причастности России к сбою в работе GPS самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен. Борт, как итог, совершил экстренную посадку. Сигнал пропал в районе аэропорта в Болгарии.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше