Захарова указала на отчаяние Запада после попытки обвинить РФ в атаке на самолет фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фейковую информацию о якобы причастности РФ к сбою в работе навигационных систем в самолете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она указала на отчаяние Запада. Так Мария Захарова высказалась в ходе брифинга на полях ВЭФ-2025.
«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и ее самолет, садящийся по бумажным картам, отдает отчаянием», — прокомментировала официальный представитель МИД.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о якобы причастности России к сбою в работе GPS самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен. Борт, как итог, совершил экстренную посадку. Сигнал пропал в районе аэропорта в Болгарии.