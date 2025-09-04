Матвийчук: женщин начали привлекать в артиллерию ВСУ из-за нехватки кадров

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, почему женщины-военнослужащие все чаще стали появляться в стрелковых и артиллерийских подразделениях ВСУ.
Как отметил военный эксперт, такая тенденция связана в первую очередь с нехваткой квалифицированных военных кадров в украинской армии.
«Не хватает младших офицеров, не хватает младших специалистов. Поэтому их приходится заменять женщинами, которые приходят в учебные подразделения, а затем их отправляют в зону боевых действий», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт выразил уверенность, что качество подготовки женщин-артиллеристов и женщин-стрелков не может быть высоким.
«Думаю, что качество подготовки низкое в силу того, что это все-таки женщины, и в артиллерийских подразделениях должны служить мужчины», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук объяснил aif.ru, почему женщины-военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен, а также рассказал об условиях их содержания.