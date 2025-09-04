Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фейковые сообщения о посадке самолёта главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки российской стороны, она подчеркнула, что речь идёт об отчаянии.
«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и её самолёт, садящийся по бумажным картам, отдаёт отчаянием», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен солгала о проблемах с навигацией у её воздушного судна при заходе на посадку в Болгарии. Он отметил, что транспондер лайнера показал, что сигнал был хорошим во время всего полёта, в том числе во время взлёта и приземления.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг высказывания о причастности РФ к сбою в навигационной системе самолёта глав фон дер Ляйен.