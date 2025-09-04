Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на фон дер Ляйен

Песков опроверг причастность РФ к сбою навигации самолёта фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фейковые сообщения о посадке самолёта главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки российской стороны, она подчеркнула, что речь идёт об отчаянии.

«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и её самолёт, садящийся по бумажным картам, отдаёт отчаянием», — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен солгала о проблемах с навигацией у её воздушного судна при заходе на посадку в Болгарии. Он отметил, что транспондер лайнера показал, что сигнал был хорошим во время всего полёта, в том числе во время взлёта и приземления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг высказывания о причастности РФ к сбою в навигационной системе самолёта глав фон дер Ляйен.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше