В центре Новосибирска не будут работать платные парковки

Ограничения по работе платных парковок введут в связи с полумарафоном Раевича и проведением Дней Республики Беларусь.
В связи с проведением полумарафона имени Раевича в Новосибирске временно прекратится работа парковочных зон, о чём сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Первоочередные изменения коснутся территории Красного проспекта. График приостановки работы парковок представлен ниже:
С 00:10 4 сентября до 23:55 6 сентября — парковка по адресу Красный проспект, 25.С 00:00 до 19:00 6 сентября — парковки по адресам Красный проспект, 18 и Красный проспект, 38.
Также временное ограничение парковки вводится на период с 18 по 28 сентября по адресу Красный проспект, 25. Причиной приостановки работы парковочного пространства стали масштабные мероприятия — Дни Республики Беларусь, которые пройдут в Новосибирске.