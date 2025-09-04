Юрист Хаминский сказал, с кем останется 15-летний сын Ефремова при разводе

Сын Михаила Ефремова Борис, рожденный в 2010 году, после развода родителей может остаться со своей матерью Софьей Кругликовой. Об этом aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.
В среду, 3 сентября, СМИ сообщили, что Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака.
«У пары в браке родились трое детей. Дочери Вера и Надежда уже совершеннолетние. Вопрос определения места жительства несовершеннолетнего сына Бориса, вероятно, будет решен в пользу матери, с учетом сохранения активного участия отца в воспитании», — отметил Хаминский.
Также юрист рассказал, как будет делиться имущество артиста в случае, если информация о разводе соответствует действительности.
Борис Ефремов — младший сын Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, родился в 2010 году. Подросток увлекается футболом. В 2021 году снялся в короткометражном фильме Гарика Сукачева «Помнишь».