В Иркутской области дети-инвалиды могут бесплатно посещать санатории. С начала года 234 ребенка прошли санаторно-курортное лечение и бесплатно добрались до лечебно-профилактических учреждений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении.