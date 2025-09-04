В Иркутской области дети-инвалиды могут бесплатно посещать санатории. С начала года 234 ребенка прошли санаторно-курортное лечение и бесплатно добрались до лечебно-профилактических учреждений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении.
Социального фонда России по региону.
— Такие путевки предоставляются детям, которые получают набор социальных услуг в натуральном виде и имеют медицинские показания к санаторно-курортному лечению, — уточнили в пресс-службе Социального фонда.
В дополнение к путевкам безвозмездно выделяют билеты на проезд к месту лечения и обратно лицам, кто сопровождает ребенка.
