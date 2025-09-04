Электричество отключат в 11 населенных пунктах Хабаровского края 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, в Нанайском районе пройдут плановые работы на линии электропередачи Селихино — Вознесенская. Из-за этого с 13:00 до 18:00 без света останутся жители сразу нескольких сел. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Электричества не будет в следующих населенных пунктах: Иннокентьевка, Джонка, Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс.
В администрации района уточнили, что отключение связано с техническим обслуживанием линии и подстанции «Озерная». Работы завершат в течение дня, после чего электроснабжение будет восстановлено.