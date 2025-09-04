Глава РСПП Шохин анонсировал снижение ключевой ставки

На грядущей неделе Центральный Банк выступит с новым заявлением о понижении ключевой ставки. Ее следует опустить до 16%. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях ВЭФ.
По его мнению, необходимо использовать эту возможность для реализации своих проектов. Президент РСПП признал, что некоторые инвестиции были приостановлены из-за резкого увеличения ключевой ставки.
«Ждем буквально на следующей неделе очередное снижение ключевой ставки», — констатировал Александр Шохин.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал о ситуации на российском рынке топлива. Он сообщил, что государство держит под контролем ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов. Минэнерго следит за ростом цен не выше инфляции.