Глава РСПП Шохин анонсировал снижение ключевой ставки

Глава РСПП Шохин счел необходимым шагом ЦБ снижение ключевой ставки до 16%

Источник: Комсомольская правда

На грядущей неделе Центральный Банк выступит с новым заявлением о понижении ключевой ставки. Ее следует опустить до 16%. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях ВЭФ.

По его мнению, необходимо использовать эту возможность для реализации своих проектов. Президент РСПП признал, что некоторые инвестиции были приостановлены из-за резкого увеличения ключевой ставки.

«Ждем буквально на следующей неделе очередное снижение ключевой ставки», — констатировал Александр Шохин.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал о ситуации на российском рынке топлива. Он сообщил, что государство держит под контролем ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов. Минэнерго следит за ростом цен не выше инфляции.