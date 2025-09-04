Где ждать до +30°C? Белгидромет объявил на 4 сентября оранжевый уровень опасности

По информации синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут преимущественно в западной части страны. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3−8 м/с, но во время гроз его порывы могут достигать 14 м/с.