Где ждать до +30°C? Белгидромет объявил на 4 сентября оранжевый уровень опасности

В Беларуси на четверг, 4 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +19°

По данным Белгидромета, в юго-западных регионах страны температура воздуха поднимется до +30°C, при этом погода будет нестабильной — с дождями и грозами.

По информации синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут преимущественно в западной части страны. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3−8 м/с, но во время гроз его порывы могут достигать 14 м/с.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +27..+29°С. Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза.

Витебск. +25..+27°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гомель. +24..+26°С. Малооблачно. Без осадков.

Гродно. +25..+27°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Могилев. +25..+27°С. Малооблачно. Без осадков.

Минск. +24..+26°С. Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза.