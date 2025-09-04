Фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» открылся в Красноярске мировой премьерой

Впервые в мире прозвучало произведение китайского композитора «Лики Внутренней Монголии». Слушатели могли сравнить эту симфонию с «Половецкими плясками» Александра Бородина и представить разную Азию: бешенную, стремительную и спокойную, лиричную, наполненную природными звуками.
Всероссийской премьерой стал Концерт № 2 для пипы с оркестром Чжао Цзипина, объединяющего в своем творчестве многовековое музыкальное наследие Китая с современными тенденциями. Пипа — старинный китайский инструмент, в любую мелодию привносящий узнаваемое национальное звучание. Одна из традиций фестиваля — каждый раз знакомить красноярцев с аутентичными, историческими инструментами разных стран.
В этом году ими станут: средневековый барочный струнный инструмент лютня и ее разновидность — теорба, национальные инструменты Монголии — морин хуур, ятга, лимбэ, хэнгэрэт, цан. Открывшийся накануне фестиваль, по идее организаторов, — событие, в котором Сибирь выступает центральным связующим звеном, мостом, соединяющим две великие мировые культуры Востока и Запада.
Программа его уникальна своей многоликой жанровой палитрой. Добавим, фестиваль проходит при поддержке главы города, организатором и участником является Красноярский камерный оркестр, учредитель — главное управление культуры мэрии.