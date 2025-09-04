Фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» открылся в Красноярске мировой премьерой

Всероссийской премьерой стал Концерт № 2 для пипы с оркестром Чжао Цзипина, объединяющего в своем творчестве многовековое музыкальное наследие Китая с современными тенденциями. Пипа — старинный китайский инструмент, в любую мелодию привносящий узнаваемое национальное звучание. Одна из традиций фестиваля — каждый раз знакомить красноярцев с аутентичными, историческими инструментами разных стран.