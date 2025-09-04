Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел впервые стали мамами

У 35-летних сестёр Эбби и Бриттани Хенсел из Соединённых Штатов родился ребёнок, информирует The U.S. Sun.
По данным издания, 1 сентября сиамские близнецы пришли в школу Нью-Брайтона, где они работают, с автолюлькой, в которой находился новорождённый. Сёстры показали ребёнка коллегам.
«Они выглядели крайне уставшими во время визита, но, кажется, были рады видеть своих коллег. Иногда они испытывали трудности с переноской», — говорится в материале.
Сестёр сфотографировали неподалёку от школы, кадры появились в Сети.
Напомним, в 2021 году Эбби Хенсел тайно вышла замуж, её супругом стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг. О свадьбе стало известно в марте 2024 года. У Боулинга есть ребёнок от первого брака.
Эбигейл и Бриттани соединены друг с другом в области торса, каждая из них контролирует одну сторону туловища.
В теле сиамских близнецов две руки, две ноги, два позвоночника, два сердца и два желудка, однако у них общие кровоток, кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы. Сёстры признавались, что хотят ребёнка.
Сёстры Хенсел живут в американском штате Миннесота и работают в начальной школе. Бриттани преподаёт физику и математику, а Эбби — литературу и историю.