Фильтры не работают: Зачем мошенники заставляют россиян перезванивать

Аферисты вынуждают своих жертв самим звонить им, убеждая их в якобы необходимости срочного общения с банком, службой безопасности или налоговиками. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Одна из новых уловок мошенников — это схема, при которой гражданина заставляют самостоятельно инициировать звонок», — рассказал Немкин ТАСС.
Злоумышленники рассылают смс, сообщения в мессенджере или электронные письма с просьбой срочно перезвонить в одну из служб, за которую они себя выдают. При этом мошенники часто уведомляют жертву о якобы имеющей место блокировке карты или подозрительной операции.
«Технически такая схема очень удобна для злоумышленников: они не тратят ресурсы на массовый обзвон и значительно снижают риск блокировки своих звонков. Кроме того, когда человек сам набирает номер, он психологически меньше подозревает подвох и более склонен доверять голосу на том конце провода», — объяснил Немкин.
Депутат посоветовал использовать только официальные номера телефонов и не поддаваться панике.
Ранее в МВД назвали самую популярную уловку мошенников.
Тем временем россияне в соцсетях делятся самыми смешными историями о том, как вывели мошенников на чистую воду.