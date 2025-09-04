Захарова рассказала о пробном характере безвизовых поездок в Китай

С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим посещения страны для российских граждан. Москва будет рада при окончательном закреплении такой практики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.
Спикер пояснила, что в данный момент безвизовый формат носит «пробный характер». Он будет действовать временно. Однако, обратила внимание политик, Китай уже применил устойчивый безвизовый режим к 47 странам.
«Всё же будет необходимо проанализировать его действие с точки зрения двусторонних связей с Китаем. Будем рады, если практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление», — подытожила Мария Захарова.
Она отметила, что Москва уже прорабатывает вопрос ответной отмены визовых требований для граждан КНР. Сейчас этот механизм изучается.