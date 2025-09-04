Кнутов: суперракета КНР может уничтожить крупный город или небольшую страну

Китайская межконтинентальная ядерная ракета «Дунфэн» (DF-5C), которую впервые представили на военном параде в Пекине, способна уничтожить крупный город или небольшую страну. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Такая ракета в состоянии уничтожить крупный город или даже небольшую страну. Она долетит и уничтожит любой военный объект на территории США», — сказал Кнутов.
Он подчеркнул, что подобное вооружение не поставляется за рубеж.
«Эти ракеты могут находиться в новых позиционных районах, которые строят в Китае. Один в свое время был построен недалеко от нашей границы, в 700 километрах, с расчетом на то, как говорили в Китае, чтобы в случае конфликта мы могли им помочь нашей ПРО прикрыть эти позиции», — добавил эксперт.
Кнутов также сравнил «Дунфэн» с советской «Сатаной».
Ранее сообщалось, что на параде в Китае, посвященном 80-летию победы во Второй мировой войне, впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C. Предполагаемая дальность полета этой ракеты составляет более 20 тыс. км.