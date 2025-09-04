Посетительница «Крокус Сити Холла» рассказала, что опознала стрельбу по фильмам

Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта поняла, что происходит стрельба из оружия, благодаря просмотрам фильмов. Об этом сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде.
— В суде девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы, — цитирует участника судебного процесса РИА Новости.
Несколько посетителей концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, что им удалось спастись, поскольку перед концертом они вышли покурить, взять воду или подышать свежим воздухом. Один из посетителей заявил, что был на перекуре, когда террористы, проследовав мимо него, начали заходить в концертный зал, и он не вернулся в помещение.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».