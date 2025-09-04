Ричмонд
В Башкирии ожидаются дожди и потепление до +24 градусов

В ближайшие три дня в республике сохранится переменчивая погода.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Mail.ru

Сегодня, 4 сентября, утром и днём пройдут кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до +20 °C, вечером до +18 °C. Атмосферное давление около 746 мм рт. ст., ветер южный до 3 м/с, сообщили синоптики.

Завтра, 5 сентября, осадков не ожидается. Днём температура повысится до +24 °C, вечером будет около +21 °C. Ветер восточный, до 5 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 746−747 мм рт. ст.

В субботу, 6 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём столбики термометров покажут +23 °C, вечером около +21 °C. Ночью температура опустится до +16 °C. Ветер северо-восточный, 4−5 м/с, давление повысится до 752 мм рт. ст.