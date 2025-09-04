В Башкирии ожидаются дожди и потепление до +24 градусов

Сегодня, 4 сентября, утром и днём пройдут кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до +20 °C, вечером до +18 °C. Атмосферное давление около 746 мм рт. ст., ветер южный до 3 м/с, сообщили синоптики.