Эксперт Раевский: СМС с просьбой перезвонить на номер присылают мошенники

Ни в коем случае нельзя звонить на номера телефонов, которые приходят в СМС-сообщениях, так как это могут быть мошенники. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщали, что заставить гражданина самостоятельно позвонить является самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы.
«Если пришла какое-то СМС, например, из якобы банка, то надо зайти на сайт этого банка, посмотреть там номер телефона и позвонить по нему. То есть перезванивать не по телефону, который в этом сообщении есть, а по тому, который вы найдете на официальном сайте. В смс пришлют номер мошенника. Из Госуслуг вообще никто никогда не звонит. Это изначально электронный сервис, а чтобы они вам звонили, то это вообще не может такого быть. Если это какие-то госорганы, допустим, мошенники притворяются судебными приставами или МВД, то нужно позвонить в дежурную часть и рассказать, что произошло. Там сразу скажут, что это мошенники», — сказал собеседник издания.
До этого заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» МГУ Тимофей Воронин рассказывал, что при общении с мошенниками опасно употреблять такие слова, как «да», «нет», «согласен» или «подтверждаю».