Эксперт Раевский: СМС с просьбой перезвонить на номер присылают мошенники

«Если пришла какое-то СМС, например, из якобы банка, то надо зайти на сайт этого банка, посмотреть там номер телефона и позвонить по нему. То есть перезванивать не по телефону, который в этом сообщении есть, а по тому, который вы найдете на официальном сайте. В смс пришлют номер мошенника. Из Госуслуг вообще никто никогда не звонит. Это изначально электронный сервис, а чтобы они вам звонили, то это вообще не может такого быть. Если это какие-то госорганы, допустим, мошенники притворяются судебными приставами или МВД, то нужно позвонить в дежурную часть и рассказать, что произошло. Там сразу скажут, что это мошенники», — сказал собеседник издания.