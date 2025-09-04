Ричмонд
Полковник Матвийчук: женщин заманивают в ВСУ обещанием больших денег

Эксперт пояснил, почему женщины соглашаются служить артиллеристами ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, почему женщины-военнослужащие соглашаются проходить службу в стрелковых и артиллерийских подразделениях ВСУ.

«Соглашаются идейные в первую очередь. Но в основном ведутся на деньги, то есть это материальная заинтересованность», — сказал военный эксперт.

Ранее Матвийчук пояснил, что женщины-военнослужащие украинской армии все чаще стали появляться в стрелковых и артиллерийских подразделениях из-за катастрофической нехватки кадров. Он также рассказал, почему женщины из ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен.