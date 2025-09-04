Полковник Матвийчук: женщин заманивают в ВСУ обещанием больших денег

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, почему женщины-военнослужащие соглашаются проходить службу в стрелковых и артиллерийских подразделениях ВСУ.
«Соглашаются идейные в первую очередь. Но в основном ведутся на деньги, то есть это материальная заинтересованность», — сказал военный эксперт.
Ранее Матвийчук пояснил, что женщины-военнослужащие украинской армии все чаще стали появляться в стрелковых и артиллерийских подразделениях из-за катастрофической нехватки кадров. Он также рассказал, почему женщины из ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен.