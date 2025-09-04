В МИД выразили опасение из-за наращивания военной активности со стороны НАТО у границ РФ

Европейские лидеры продолжают наращивать военную активность вблизи российской границы. Это касается, в том числе, проведения интенсивных учений. Россия учитывает военные риски, создаваемые Европой. Об этом в ходе брифинга на ВЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что Москва будет выстраивать определенные механизмы, которые позволят отреагировать на провокации со стороны Европы. По мнению представителя МИД, НАТО без оснований наращивает военную инфраструктуру у границ России.
«Будем и далее анализировать военную деятельность наших (европейских — ред.) соседей, включая проводимые на их территории учения, которые в силу их оперативного замысла и направленности работают на повышение рисков военной эскалации», — указала Мария Захарова.
Спикер, кроме того, прокомментировала фейковую информацию о якобы причастности Москвы к сбою в работе навигационных систем в самолете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что так проявляется отчаяние Запада.