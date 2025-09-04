Дожди и грозы прогнозируются в Башкирии

Сегодня, 4 сентября, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах сильные, а вот на юго-востоке республики осадки маловероятны. Местами возможны грозы и порывистый ветер, говорится в прогнозе Башгидрометцентра. Днем температура будет колебаться от +18 до +23 градусов. На юго-востоке региона дневная температура может достигать +28 градусов.