Дожди и грозы прогнозируются в Башкирии

Сегодня, 4 сентября, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах сильные, а вот на юго-востоке республики осадки маловероятны. Местами возможны грозы и порывистый ветер, говорится в прогнозе Башгидрометцентра. Днем температура будет колебаться от +18 до +23 градусов. На юго-востоке региона дневная температура может достигать +28 градусов.
В пятницу, 5 сентября, прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами. Преобладать будет восточный и северо-восточный умеренный ветер, местами с усилением до сильного. Ночные показатели температуры составят +10…+15 градусов, дневные — +19…+24 градуса.
В субботу, 6 сентября, характер погоды не изменится: местами кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный и северо-восточный умеренной интенсивности, с периодическими сильными порывами. Температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.
