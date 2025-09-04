На острове Юность в Иркутске меняют деревянный настил

«Общая площадь настила — 757 квадратных метров. В 2023 году мы уже меняли почти 200 метров покрытия. Сейчас возникла необходимость в ремонте оставшейся части. Заменим изношенные и поврежденные доски, укрепим конструкции, а также обработаем специальными составами с антисептическими свойствами для предотвращения преждевременного гниения», — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.