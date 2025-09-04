На острове Юность в Иркутске меняют деревянный настил

Работы проводят в рамках муниципального контракта.
«Общая площадь настила — 757 квадратных метров. В 2023 году мы уже меняли почти 200 метров покрытия. Сейчас возникла необходимость в ремонте оставшейся части. Заменим изношенные и поврежденные доски, укрепим конструкции, а также обработаем специальными составами с антисептическими свойствами для предотвращения преждевременного гниения», — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Она подчеркнула, что из-за вандальных действий и естественного износа часть скамеек на общественном пространстве также пришла в негодность. Осенью запланирован их ремонт с заменой деревянных реек.
На острове Юность постоянно красят, моют и ремонтируют малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации города. Кроме того, ежедневно организована уборка всей территории, вывоз мусора, обрезка кустарников и другие работы, направленные на поддержание чистоты и порядка.