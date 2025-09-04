Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове Юность в Иркутске меняют деревянный настил

Иркутск, НИА-Байкал — МКУ «Городская среда» выполняет замену части деревянного настила на острове Юность в областном центре.

Источник: НИА Байкал

Работы проводят в рамках муниципального контракта.

«Общая площадь настила — 757 квадратных метров. В 2023 году мы уже меняли почти 200 метров покрытия. Сейчас возникла необходимость в ремонте оставшейся части. Заменим изношенные и поврежденные доски, укрепим конструкции, а также обработаем специальными составами с антисептическими свойствами для предотвращения преждевременного гниения», — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Она подчеркнула, что из-за вандальных действий и естественного износа часть скамеек на общественном пространстве также пришла в негодность. Осенью запланирован их ремонт с заменой деревянных реек.

На острове Юность постоянно красят, моют и ремонтируют малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации города. Кроме того, ежедневно организована уборка всей территории, вывоз мусора, обрезка кустарников и другие работы, направленные на поддержание чистоты и порядка.