В Иркутске приостановили дело РЖД против авиакомпании «Ангара» на 430 млн рублей

Арбитражный суд Иркутской области приостановил рассмотрение иска РЖД к авиакомпании «Ангара» на сумму более 430 млн рублей. Спор касается возмещения убытков за порчу вертолета Ми-8 по договору от февраля 2022 года. Дело заморожено до вступления в силу решения по аналогичному процессу в московском суде, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Иск РЖД был принят к производству в июле этого года. Тогда же ответчику назначили срок для подготовки отзыва. 27 августа в суд поступили сразу два документа: заявление истца о приостановлении дела и официальный отзыв авиакомпании «Ангара» на иск.
Уже на следующий день, 28 августа, в предварительном заседании суд принял решение удовлетворить ходатайство и временно заморозил процесс. Основанием стало то, что в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело по тому же вертолету Ми-8 — в столичном процессе ООО «АК ВЕКТОР» требует с РЖД возмещения убытков за порчу или утрату вертолета в размере 226, 2 млн рублей, убытков в виде упущенной выгоды в размере 204 млн рублей.
Стороны поддержали предложение дождаться решения московского суда, чтобы избежать противоречий. Таким образом, разбирательство в Иркутске возобновится только после вступления в силу судебного акта в Москве.
Кроме того, РЖД попытались добиться ареста счетов и имущества авиакомпании «Ангара» на сумму иска. В заявлении содержалась просьба ограничить использование авиакомпанией оборотных и внеоборотных активов, за исключением платежей по коммунальным услугам, аренде, налогам и заработной плате сотрудников. Также предлагалось запретить регистрацию объектов недвижимости до момента исполнения судебного решения по делу. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство и обязал истца устранить обстоятельства, предоставив истцу срок до 29 сентября для исправления недостатков.
Ранее агентством сообщалось, что в ноябре 2022 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с четырьмя членами экпипажа совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Было организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как отметили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, аварийный радиомаяк на воздушном судне Ми-8 сработал в 15.16 по местному времени.
Было установлено, что вертолет сел примерно в 78 км от Жигалово. На борту вертолета находилось четыре члена экипажа, командир воздушного судна вышел на связь с диспетчером и сообщил, что все живы.