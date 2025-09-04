Ричмонд
Новосибирские вузы представят свою программу в Китае

Об этом рассказали в Правительстве Новосибирской области. На совещании 3 сентября под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования Новосибирской области с Китаем.

Так, новосибирские вузы представят свою образовательную программу на Международной образовательной выставке «China Education Expo 2025», которая пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года в Пекине (КНР). На ней абитуриенты смогут познакомиться с НГУ, НГТУ, СибГУТИ и другими вузами.

Кроме того, министерство экономического развития Новосибирской области создало информационный каталог с дополненной реальностью «Вузы Новосибирской области» на русском, английском и китайском языках, а также мотивационный видеоролик «Время учиться в Сибири!».