Что изменилось в казахстанских школьных учебниках

Учебники в школах не могут оставаться неизменными. Их корректируют при изменении нормативных актов, а раз в пять лет обновляют содержание. В первом случае — учебники разрабатываются на основании государственного общеобразовательного стандарта (ГОСО), типовых учебных планов (ТУП) и программ (ТУПр) Национальной академией образования имени И. Алтынсарина. При внесении дополнений и изменений в эти документы вносятся соответствующие изменения, которые в свою очередь отражаются и в содержании школьных пособий.