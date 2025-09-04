Что изменилось в казахстанских школьных учебниках

Жительница Астаны Индира Куанышева вспоминает, как её детям — ученикам начальной школы приходилось носить портфели с тяжёлыми учебниками. Одни книги отличались по формату, другие и вовсе были слишком громоздкими. Вес портфеля напрямую отражается на здоровье ребёнка, говорит она. Слишком тяжёлые книги создают нагрузку на позвоночник и могут повлиять на рост и развитие.
— Были и проблемы с переводами — порой было сложно понять смысл отдельных слов из-за дословного перевода. А задания по естествознанию напоминали задания для более старших классов, — рассказывает И. Куанышева.
Зачем корректируют учебники и что изменилось
Учебники в школах не могут оставаться неизменными. Их корректируют при изменении нормативных актов, а раз в пять лет обновляют содержание. В первом случае — учебники разрабатываются на основании государственного общеобразовательного стандарта (ГОСО), типовых учебных планов (ТУП) и программ (ТУПр) Национальной академией образования имени И. Алтынсарина. При внесении дополнений и изменений в эти документы вносятся соответствующие изменения, которые в свою очередь отражаются и в содержании школьных пособий.
— К примеру, по предметам для 4 класса были внесены изменения в ТУП, поэтому учебники были переизданы. Если русский язык для классов с казахским языком обучения раньше изучался с 1-го класса, то после внесённых изменений этот предмет будет изучаться со 2-го класса, — привела пример директор Республиканского научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК Назира Абдрахманова.
— Эти меры нужны, чтобы регулярно обновлять факты, статистику и информацию в учебниках, а также улучшать методы преподавания, — поясняет собеседник.
В новом учебном году школьники шести классов будут заниматься по обновленной программе. Более того, отдельно обновилась программа и для детей с нарушением зрения. Так, организации образования приобрели учебники по обновленной программе для 4-го класса. Это учебники по русскому языку для школ с казахским языком обучения, английскому, французскому, немецкому языкам, цифровой грамотности, трудовому обучению, изобразительному искусству и естествознанию.
— Подготовлены учебники для 1, 4, 7 и 10-х классов для слабовидящих детей. Будут приобретены учебники с обновленным содержанием по 13 предметам для 7-го класса и отдельные учебники для 8, 10 и 11-х классов. В частности, для 8-го класса — это «История Казахстана» и «География Казахстана» на казахском и русском языках. Для 10−11-х классов — учебники по начальной военной и технологической подготовке, а также основам права — для 11-х классов, — сообщила Назира Абдрахманова.
В Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования отметили, что в новых учебниках сократилось количество страниц за счёт внедрения QR-кодов, что позволило сделать их легче. К примеру, если в 2017 году учебник по географии для 7-го класса выпускался в двух частях, то теперь весь материал размещён в одной книге.
Были добавлены задания на функциональную грамотность, связанные с жизненными ситуациями, обновлены карты с учетом нынешнего административного деления областей Казахстана, а также фактологические данные, например, численность населения. Кроме того, включены интерактивные материалы, как, например, образовательные видео, которые можно посмотреть, наведя телефон на QR-код в учебнике.
В инструктивно-методическом письме Нацакадемии образования Алтынсарина на 2025−2026 учебный год рекомендована интеграция ценностей программы «Адал азамат», использование искусственного интеллекта и развитие функциональной грамотности. В академии уверены, учебники и занятия должны давать знания, формировать честность, ответственность и трудолюбие, а также развивать логику, критическое мышление, медиаграмотность и навыки практических исследований.
К слову, Министерство просвещения с 2020 года разработало единые форматы учебников и учебно-методических комплексов. Учебники с 1 по 11 класс теперь имеют один формат — будь то учебник, хрестоматия или сборник.
— Утверждены и гигиенические нормы к учебным материалам: краска, клей, бумага и вес должны соответствовать требованиям. Согласно этим нормативам, вес учебника для 1−4-х классов не должен превышать 300 граммов, для 5−6-х классов — 400 граммов, для 7−9-х — 500 граммов, а для 10−11-х классов — 600 граммов. Эти требования подлежат обязательному соблюдению, — сказала Назира Абдрахманова.
Кто решает судьбу школьных пособий
Как заверяет Назира Абдрахманова, все поступившие критические замечания при переиздании, центр экспертизы содержания образования обязательно учитывает.
Около 75% всех заявленных критических замечаний не подтвердились. В основном это были субъективные мнения родителей учеников начальных классов. Оставшиеся 25% касались в основном переводов с русского на казахский и наоборот. Кроме того, встречались фактологические неточности, которые мы впоследствии исправили при издании и переиздании учебников.
В корректировке учебников, помимо экспертной комиссии, могут участвовать учителя и родители благодаря опросам.
— В прошлом году я участвовала в опросе по учебникам изобразительного искусства и трудового обучения для 3-х классов. Учителя давали рекомендации, какие визуальные материалы лучше использовать, чтобы они были интересны ученикам, — отмечает учитель начальных классов школы-гимназии № 97 Астаны Айгуль Садуакасова.
— Это и есть авторская работа. К нам поступают на экспертизу до пяти альтернативных учебников по одному предмету. Из них может пройти один, два или больше — главное, чтобы они соответствовали нашим требованиям. На первом этапе часть учебников проходит проверку, другие отсеиваются. В итоге выносится решение: рекомендовать учебник, отправить его на доработку или не допустить к использованию, — объяснила собеседник.
Изданием учебников занимается около 20 частных издательств, и с прошлого года право выбора учебников теперь закреплено за самими педагогами на платформе ETANDAU.GOV.KZ. После этого учебники печатаются, закупаются и доставляются в школы через местные исполнительные органы. В 2024 году этим инструментом воспользовались около 60 тысяч педагогов.