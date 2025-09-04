Ричмонд
Минздрав назвал регион РФ, лидирующий по психическим заболеваниям

Минздрав: Ненецкий автономный округ лидирует по психическим заболеваниям.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав обнародовал рейтинг российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами, с ним ознакомилось агентство РИА Новости.

По состоянию на 2024 год самое большое количество людей, которые впервые в жизни заболели психическим расстройством или у них диагностировали расстройство поведения, наблюдалось в Ненецком автономном округе. Эта цифра составляет 703,4 на 100 тыс населения.

На следующих ступенях рейтинга находятся Архангельская область, Республика Карелия, Республика Мордовия и Ямало-ненецкий автономный округ.

При этом Чеченская Республика занимает последнее место. Здесь на 100 тыс человек в 2024 году было 42,8 заболевших психическими расстройствами.

Тем временем ученые выяснили, в каком возрасте наша психика страдает сильнее всего.

Так, самые тяжелые психические заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство, чаще всего проявляются в молодом возрасте — еще до 30 лет.