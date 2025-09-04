Премьер-министр Монголии Занданшатар прибыл в РФ для участия в ВЭФ

Монгольский премьер-министр Гомбожавын Занданшатар прибыл в Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации для участия в Восточном экономическом форуме.
Самолёт премьер-министра Монголии приземлился в воздушной гавани Владивостока около 12:00 по местному времени (05:00 мск).
Напомним, форум, который проводится в десятый раз, организован с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета.
Участие в ВЭФ-2025 подтвердили свыше 70 государств.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин начнёт программу во Владивостоке с совещания по топливно-энергетического сектора и международных встреч. В частности, он встретится с премьер-министром Монголии.