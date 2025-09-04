В Прикамье завершился первый этап Кубка России по лыжному двоеборью

У мужчин (трамплин К-95 + гонка 15 км) борьба оказалась особенно напряженной: итоговый расклад значительно изменился после лыжной гонки. Победу одержал Егор Герчу (Москва), поднявшийся с третьего места после прыжковой части. Второе место занял Давид Ибрагимов (Санкт-Петербург), совершивший серьезный рывок с седьмой позиции. Бронзовым призером стал Дмитрий Чаплыгин (Москва), сохранивший место в тройке сильнейших. Четвертое и пятое места достались представителям Свердловской области Дмитрию Кипину и Степану Самойлову, показавшим высокую скорость на дистанции.