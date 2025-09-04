В Прикамье завершился первый этап Кубка России по лыжному двоеборью

Вчера, 3 сентября, в Чайковском на комплексе лыжных трамплинов «Снежинка» прошел первый этап Кубка России по лыжному двоеборью. Соревнования включали прыжковую часть на трамплине К-95 и лыжные гонки, которые определили итоговое распределение мест.
Среди женщин (трамплин К-95 + гонка 5 км) победительницей этапа стала Анна Василькова (Санкт-Петербург), подтвердившая лидерство после прыжковой части и вновь продемонстрировавшая высокий уровень подготовки. Второе место заняла Екатерина Монастыршина (Москва), сумевшая подняться с третьей позиции благодаря сильному выступлению в гонке. Бронзовую награду завоевала Ярослава Латыпова (Москва), сохранившая место в тройке лидеров. В пятерке сильнейших также Виктория Анисимова (Санкт-Петербург).
У мужчин (трамплин К-95 + гонка 15 км) борьба оказалась особенно напряженной: итоговый расклад значительно изменился после лыжной гонки. Победу одержал Егор Герчу (Москва), поднявшийся с третьего места после прыжковой части. Второе место занял Давид Ибрагимов (Санкт-Петербург), совершивший серьезный рывок с седьмой позиции. Бронзовым призером стал Дмитрий Чаплыгин (Москва), сохранивший место в тройке сильнейших. Четвертое и пятое места достались представителям Свердловской области Дмитрию Кипину и Степану Самойлову, показавшим высокую скорость на дистанции.
Таким образом, по результатам первого этапа Кубка России у женщин лидерство уверенно сохранила Анна Василькова, а у мужчин именно гонка стала решающим фактором в распределении итоговых мест.