«Высасывает жизнь»: 10 звезд с самыми редкими и необычными болезнями

В 1991 году актеру Майклу Джею Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Он скрывал это на протяжении семи лет, пока в 1998 году не рассказал миру о своем недуге. Через два года перестал вести активную деятельность в кино и на телевидении из-за ухудшения состояния. Актер стал заниматься поисками лекарства и даже основал свой благотворительный фонд в этой сфере. Фокс рассказывал, что из-за болезни стал испытывать проблемы с речью, у него случаются провалы в памяти.