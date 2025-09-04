«Высасывает жизнь»: 10 звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Знаменитости, как и обычные люди, иногда вынуждены бороться с редкими и необычными болезнями. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 звезд с такими недугами.
Шер.
В 1991 году певице Шер диагностировали миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости. Шер признавалась, что выступления даются ей нелегко и что эта болезнь «высасывает жизнь» из нее. Знаменитость периодически проходит курсы лечения, однако полностью излечиться ей не удастся. Болезнь проявляется в виде постоянного чувства усталости, проблем со сном и мышлением.
Алек Болдуин.
В 2017 году актер Алек Болдуин признался, что страдает от болезни Лайма, которой он заразился из-за укуса клеща. Из-за этого звезда испытывает постоянные головные боли, ломоту в мышцах, ознобы и страдает от болезней почек. Кроме того, от этой болезни страдает и певец Джастин Тимберлейк.
Морган Фриман.
Актеру Моргану Фриману диагностировали фибромиалгию после автомобильной аварии, в которую он попал в 2008 году. Артиста мучают хронические боли в суставах и костях левой руки, поэтому его часто можно увидеть в специальной повязке и перчатке. Это заболевание также приводит к повышенной утомляемости и нарушениям сна.
Джулия Робертс.
Жизнь актрисы Джулии Робертс постоянно находится в опасности, так как в 2002 году ей диагностировали тромбоцитопению. При такой болезни кровь плохо сворачивается, из-за чего даже маленькая царапина может привести к большой потере крови, а легкие удары приводят к появлению больших синяков.
Майкл Джей Фокс.
В 1991 году актеру Майклу Джею Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Он скрывал это на протяжении семи лет, пока в 1998 году не рассказал миру о своем недуге. Через два года перестал вести активную деятельность в кино и на телевидении из-за ухудшения состояния. Актер стал заниматься поисками лекарства и даже основал свой благотворительный фонд в этой сфере. Фокс рассказывал, что из-за болезни стал испытывать проблемы с речью, у него случаются провалы в памяти.
Тони Брэкстон.
Певица Тони Брэкстон страдает от волчанки, или болезни Шмидта, с 2010 года. Это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается не только сыпью на лице, но и другими опасными симптомами, способными привести к летальному исходу.
Сара Хайленд.
Актриса Сара Хайленд с детства страдает от дисплазии почек. Обнаружили это заболевание у звезды еще в девятилетнем возрасте. Долгие годы она боролась с недугом, пока в 2012 году не решилась на трансплантацию почки, которую для нее пожертвовал отец. Пересадка улучшила состояние Хайленд, но не излечила полностью. Из-за плохого самочувствия артистка редко появляется на публике. Она рассказывала, что часто сталкивается с критической потерей веса и опуханием лица.
Хью Джекман.
В 2013 году актеру Хью Джекману диагностировали рак кожи. С тех пор ему регулярно приходится проходить курсы химиотерапии. Также знаменитости проводили шесть операций по пересадке кожи.
Селин Дион.
В 2008 году певица Селин Дион начала замечать у себя странные симптомы, а позже ей поставили диагноз — синдром Мерша — Вольтмана. Это редкое прогрессирующее неврологическое заболевание, которое проявляется в виде скованности мышц тела, рук и ног и чувствительностью к шуму и прикосновениям. Любой эмоциональный стресс провоцирует спазмы в мышцах, из-за чего становится трудно ходить и выполнять привычные действия. Артистка скрывала свой диагноз 17 лет. Однако со временем ей стало хуже, из-за чего Дион решила уйти со сцены.
Джиджи Хадид.
Модель Джиджи Хадид призналась, что в 2016 году ей диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, поражающее клетки щитовидной железы, — болезнь Хашимото. Она вызывает отеки, усталость, сонливость, произвольные скачки температуры тела и веса, выпадение волос и переменчивость настроения.
Серьезная болезнь есть и у актера Брюса Уиллиса — лобно-височная деменция. Как живет знаменитый артист с неизлечимым недугом, в своем материале рассказала «Вечерняя Москва».