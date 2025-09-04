Град и заморозки ожидаются в четверг в некоторых регионах Казахстана

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе страны ожидаются сильные дожди, на севере, юго-западе, западе возможно выпадение града и шквал. Лишь на юге, юго-востоке ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.