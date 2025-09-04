Град и заморозки ожидаются в четверг в некоторых регионах Казахстана

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе страны ожидаются сильные дожди, на севере, юго-западе, западе возможно выпадение града и шквал. Лишь на юге, юго-востоке ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
Ночью на севере, на востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −2.
«В Алматинской, Актюбинской областях, в областях Ұлытау, Жетісу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +24+26.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +25+27.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +34+36.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +23+28, ночью +8+13.
В области Улытау без осадков. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +8+13 (на севере и востоке заморозки −2).
В Западно-Казахстанской области гроза. Днем +20+25, ночью +12+17.
В Атырауской области ночью на западе и севере, днем на всей территории гроза. Днем +26+31, ночью +18+23.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре, днем на западе гроза. Днем +30+35, ночью +18+23.
В Актюбинской области днем на западе гроза. Днем +25+30, ночью +16+21.
В Костанайской области на западе и севере гроза. Днем +26+31, ночью +15+20.
В Северо-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +17+22, ночью +7+12.
В Павлодарской области без осадков. Днем +17+22, ночью +7+12.
В области Абай тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.
В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке дождь. Днем +15+20, ночью +5+10.
В Кызылординской области без осадков. Днем +30+35, ночью +13+18.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +32+37, ночью +15+20.
В Жамбылской области осадков не ожидается. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Алматинской области осадков тоже не ожидается. Днем +23+28, ночью +10+15.
В области Жетысу без осадков. Днем +23+28, ночью +8+13.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.