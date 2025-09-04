Офицер Дандыкин рассказал о ходе освобождения Купянска

Половина Купянска находится под контролем российской армии. Как отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, речь идет, в том числе, о центре города.
«Под нашим контролем уже половина города, особенно центр. Это и высотки, и вышка телевизионная, и вот такие знаковые моменты», — рассказал он.
По словам Дандыкина, противник бросает все резервы на этот участок.
«Враг засел в районах одноэтажных построек, там идут очень жесткие бои. Купянск — это крупнейший узел транспортный, логистический, один из важнейших в Харьковской области, который открывает возможности для дальнейшего продвижения вперед и выхода на Балаклею, где тоже идут бои у нас, а затем в сторону Донецкой Народной Республики. Они сейчас бросают все резервы для того, чтобы вот удержаться», — объяснил эксперт.
Как отметил Дандыкин, противник будет уничтожен «в не столь отдаленной перспективе».
«У них нет возможности уйти в глухую оборону. Каждый день мы так или иначе накрываем в глубоких тылах ии подкрепления, и технику, и всё, что связано с логистикой снабженческой, склады и так далее», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на то, что в рядах всу падает «качество потенциала человеческого».
«Наёмники привыкли где-то сзади находиться. Поэтому и расстрелы и убийства с помощью беспилотников тех, кто желает сдаваться в плен», — добавил он.
Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры, сделанные с беспилотников в Купянске, на которых видно российского военного в центре города с флагом РФ. В ведомстве сообщили, что около половины территории Купянска находится под контролем ВС РФ.