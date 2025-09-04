Офицер Дандыкин рассказал о ходе освобождения Купянска

«Враг засел в районах одноэтажных построек, там идут очень жесткие бои. Купянск — это крупнейший узел транспортный, логистический, один из важнейших в Харьковской области, который открывает возможности для дальнейшего продвижения вперед и выхода на Балаклею, где тоже идут бои у нас, а затем в сторону Донецкой Народной Республики. Они сейчас бросают все резервы для того, чтобы вот удержаться», — объяснил эксперт.