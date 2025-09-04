Ричмонд
В Омске на новогодние подарки от властей планируют потратить около 9 млн

Вес одного подарка будет составлять примерно 1 кг.

Источник: Комсомольская правда

На портале Госзакупок объявлен аукцион на приобретение новогодних подарков. На сладкие презенты для маленьких омичей власти планируют потратить 8,8 млн рублей.

По условиям закупки, в целом планируется приобрести более 12 тысяч подарков. Стоимость каждого из них составит 728 рублей, а вес около килограмма. В подарок будут входить конфеты: от шоколадных до батончиков и карамелек, и молочный шоколад.

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 11 сентября. По условиям торгов, подарки нужно будет доставить в окружные администрации и подведомственные мэрии учреждения.