О льготах на недвижимость для многодетных рассказали в УФНС Приангарья

Многодетные семьи в Иркутской области, важно — имеются в виду только семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет — имеют право на льготы по налогам на недвижимость. Эти льготы предоставляются в виде вычетов, которые уменьшают облагаемую налогом стоимость имущества. Подробности сообщают в УФНС по Иркутской области.
Для жилого дома база для расчета налога уменьшается на стоимость 50 квадратных метров его площади по кадастру. Для квартиры вычет предоставляется на стоимость 20 квадратных метров. Помимо этого, для многодетных семей установлен дополнительный вычет на каждого несовершеннолетнего ребенка: на стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м жилого дома.
Также эта категория жителей региона может получить льготу по земельному налогу. Налоговая база по участку, находящемуся в собственности или владении, уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров его площади.
Есть и ограничение — все перечисленные льготы предоставляются в отношении одного объекта каждого вида по выбору владельца недвижимости после подачи соответствующего уведомления в налоговую службу.