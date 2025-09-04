О льготах на недвижимость для многодетных рассказали в УФНС Приангарья

Многодетные семьи в Иркутской области, важно — имеются в виду только семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет — имеют право на льготы по налогам на недвижимость. Эти льготы предоставляются в виде вычетов, которые уменьшают облагаемую налогом стоимость имущества. Подробности сообщают в УФНС по Иркутской области.