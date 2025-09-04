Ричмонд
Красноярский космонавт Кирилл Песков рассказал о возвращении на Землю и «космическом отпуске»

Уроженец Красноярска, космонавт Кирилл Песков в своем Telegram-канале поделился подробностями возвращения к земной жизни после длительного пребывания на орбите. Он рассказал о физических ощущениях и планах на реабилитацию.

Как отметил Песков, самым необычным после возвращения стали изменения в восприятии гравитации: «Когда ложишься на кровать, возникает ощущение, будто в промежуточном положении между вертикальным и горизонтальным сила тяжести утраивается». Космонавт также признался, что первое время испытывал трудности с обычной ходьбой.

Отвечая на вопросы подписчиков о будущих полетах, красноярец пояснил, что минимальный интервал между миссиями составляет около трех лет. Решение о новых полетах зависит от программы Роскосмоса и результатов медицинских обследований.

Отдельно Песков рассказал о системе отдыха для космонавтов: за каждый полет положено 30 дней дополнительного отпуска, которые суммируются с основным отпуском. Это позволяет устроить продолжительные «летние каникулы» при отсутствии рабочих задач.

В настоящее время космонавт проходит послеполетную реабилитацию, занимается отчетами и разборами миссии. Как шутливо заметил Песков, за время его отсутствия на Земле «накопилось слишком много домашних дел», которые тоже требуют внимания.