Будущий газопровод из России в Китай «Сила Сибири — 2» может столкнуться с такой же судьбой, как и «Северные потоки», то есть быть подорванным. Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс в прямом эфире.
Журналист отметил, что российский газопровод, как предполагается, будет обеспечивать 15 процентов энергетических потребностей Китая, когда вступит в строй в следующем десятилетии. В связи с этим Уоттерс предположил, что «кому-то» придется вмешаться, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
2 сентября глава Газпрома Алексей Миллер сообщил журналистам о подписании юридически обязывающего меморандума, касающегося строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута через территорию Монголии, под названием «Союз Восток».
Ранее депутат АдГ Штеффен Котре также заявил, что немецкие власти намеренно замалчивают детали подрывов «Северных потоков». По мнению Котре, власти Германии продолжат поддерживать Украину, несмотря на появившиеся детали об организаторах подрывов.
27 августа стало известно, что немецким правоохранителям удалось установить личности всех членов диверсионной группы, причастной к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».