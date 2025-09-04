Захарова ответила на заявление фон дер Ляйен об отправке войск на Украину: дипломат дала четкий ответ

Россия не намерена обсуждать любые формы иностранной интервенции на Украине, которые считает совершенно неприемлемыми. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Выступая на брифинге в рамках Восточного экономического форума, дипломат подчеркнула, что подобное вмешательство подрывает основы международной безопасности. Она отметила, что Западу необходимо четко усвоить эту позицию Москвы.
Представитель МИД РФ заявила, что данная позиция должна служить подсказкой для западных стран при любых будущих попытках обсуждения данной темы. «Руководству ЕС нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — заключила она.
Прежде глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении стран Европейского союза направить своих военных на Украину. Как утверждает глава ЕК, европейские столицы завершают подготовку «довольно точного плана» относительно возможного развертывания сил.