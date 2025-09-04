В МИД России назвали шаг, необходимый для улучшения отношений с Азербайджаном

Между Россией и Азербайджаном в последнее время охладились отношения. Сейчас в Баку находятся 13 граждан РФ, задержанных местными службами. Их освобождение поспособствовало бы деэскалации напряженности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ-2025.