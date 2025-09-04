Ричмонд
В МИД России назвали шаг, необходимый для улучшения отношений с Азербайджаном

Захарова прокомментировала возможность освобождения граждан РФ в Азербайджане.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Азербайджаном в последнее время охладились отношения. Сейчас в Баку находятся 13 граждан РФ, задержанных местными службами. Их освобождение поспособствовало бы деэскалации напряженности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ-2025.

Она рассказала, что тема задержанных граждан РФ обсуждалась 22 августа на переговорах с азербайджанской стороной. Позиция Москвы донесена до Баку, подчеркнула спикер.

«Освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации ситуации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — заключила Мария Захарова.

Российский лидер Владимир Путин оповестил о своем диалоге с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Китае. Он рассказал, что главы государств поздоровались и перекинулись несколькими словами.

