Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена

Израильские военные заявили, что заметили пуск ракеты из Йемена в сторону территории Израиля, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.
В Армии обороны Израиля уточнили, что в настоящее время работают системы противовоздушной обороны.
«Системы ПВО работают над перехватом угрозы», — рассказали военные.
Напомним, в начале июля израильские власти объявили о планах нанести удары по Йемену в ответ на ракетный обстрел со стороны хуситов.
Ранее сообщалось, что количество погибших при ударах Израиля по столице Йемена достигло шести. Свыше 60 человек получили травмы.