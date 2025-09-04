Ричмонд
Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена

В настоящее время работают израильские системы противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные заявили, что заметили пуск ракеты из Йемена в сторону территории Израиля, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля уточнили, что в настоящее время работают системы противовоздушной обороны.

«Системы ПВО работают над перехватом угрозы», — рассказали военные.

Напомним, в начале июля израильские власти объявили о планах нанести удары по Йемену в ответ на ракетный обстрел со стороны хуситов.

Ранее сообщалось, что количество погибших при ударах Израиля по столице Йемена достигло шести. Свыше 60 человек получили травмы.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше