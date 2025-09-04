Капкан для ведьм: женщины из ВСУ начали массово сдаваться в российский плен

Женщины-военнослужащие ВСУ все чаще стали сдаваться в российский плен, и при этом их стало больше в артиллерийских и стрелковых подразделениях. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, почему складывается такая тенденция.
Почему женщины из ВСУ предпочитают сдаваться в плен.
Ранее российские операторы БПЛА рассказали, как на красноармейском направлении сопроводили женщину из украинской армии, решившей сдаться в плен ВС РФ. После визуального контакта и сигнала с ее стороны пехота встретилась с ней и эвакуировала в тыл.
«Любой человек хочет жить, это раз. Второе, ведь Зеленский уже дошел до того, что пытается обязать женщин Украины служить в вооруженных силах. И многие уже призываются насильно. Это врачи, айтишники, специалисты в области обеспечения, логисты. Их просто нагло завозят в зону боевых действий и там оставляют», — отметил Матвийчук.
И если даже у женщин есть какие-то патриотические стремления, добавил военный эксперт, то они моментально испаряются после понимания реалий боевых действий.
«Первый бой, первое ранение, первая грязь, первые вши сразу же отбивают полностью патриотическое чувство. Приходит четкое понимание: лучше остаться живой, сдавшись в плен», — сказал Матвийчук.
Что происходит с женщинами из ВСУ в плену.
Военный эксперт также рассказал aif.ru, в каких условиях женщины-военнослужащие ВСУ содержатся в российском плену.
«Есть женская колония, есть женские надзиратели и целый штат женщин Следственного комитета, которые работают с женщинами-военнопленными. Что такое женщина-военнослужащая? Она приняла присягу, у нее есть погоны. Мы ее рассматриваем как солдата неприятельской армии, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт подчеркнул, что женщины из ВСУ не содержатся в каких-то привилегированных условиях по сравнению с мужчинами.
«Ничего такого нет. Паек, медицинское обеспечение, средства для гигиенического ухода. Все по нормам, которые прописаны в Женевской конвенции по обращению с военнопленными, вплоть до того, что даже личные деньги выделяются для покупки почтовых марок. Все, что получают женщины, получают и мужчины», — сказал Матвийчук.
В ВСУ стало больше женщин-артиллеристов.
Одновременно с тем, что женщины-военнослужащие чаще стали сдаваться в российский плен, их стало больше в стрелковых и артиллерийских подразделениях украинской армии.
Как отметил Матвийчук, такая тенденция связана в первую очередь с нехваткой квалифицированных военных кадров в украинской армии.
«Не хватает младших офицеров, не хватает младших специалистов. Поэтому их приходится заменять женщинами, которые приходят в учебные подразделения, а затем их отправляют в зону боевых действий. Соглашаются на такую службу идейные. Но в основном ведутся на деньги, то есть это материальная заинтересованность», — сказал военный эксперт.
При этом Матвийчук выразил уверенность, что качество подготовки женщин-артиллеристов и женщин-стрелков не может быть высоким.
«Думаю, что качество подготовки низкое в силу того, что это все-таки женщины, и в артиллерийских подразделениях должны служить мужчины», — сказал он.
При этом служба женщин в таких подразделениях в первую очередь может сказаться на демографической ситуации Украины.
«В ходе боев практически уничтожено 2 миллиона украинских мужчин. Если сейчас будут уничтожены еще и женщины, Украина через 20 лет останется без населения. Так что лучше сдаваться в плен», — подытожил Матвийчук.