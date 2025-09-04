Ричмонд
Многодетные семьи из Иркутской области могут получить льготы на недвижимость

Получить налоговые вычеты могут родители трех и более несовершеннолетних детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многодетные семьи из Иркутской области могут получить налоговые вычеты на недвижимость. Родители трех и более несовершеннолетних детей могут воспользоваться такой льготой. Как сообщили КП-Иркутск в УФНС региона, налоговая база сокращается на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров дома и 20 метров площади квартиры.

— Также действует вычет, который уменьшает налоговую базу вычет стоимости 5 квадратных метров площади квартиры и 7 — площади жилого дома в расчете на каждого ребенка, — уточнили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Владельцам земельных участков предоставляется вычет из налоговой базы по земельному налогу в размере стоимости 600 квадратных метров.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье дети-инвалиды могут бесплатно посещать санатории.