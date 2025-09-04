Многодетные семьи из Иркутской области могут получить льготы на недвижимость

Многодетные семьи из Иркутской области могут получить налоговые вычеты на недвижимость. Родители трех и более несовершеннолетних детей могут воспользоваться такой льготой. Как сообщили КП-Иркутск в УФНС региона, налоговая база сокращается на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров дома и 20 метров площади квартиры.