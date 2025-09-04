В Ферганской долине в течение двух дней будут введены ограничения на подачу газа газовым заправкам

В результате 5 и 6 сентября, по согласованию с местными хокимиятами, в регионах Ферганской долины будет временно ограничено газоснабжение автогазозаправочных компрессорных станций (АГЗКС) и крупных промышленных потребителей. Для минимизации неудобств объём реализации автобензина для жителей долины будет увеличен.