В Ферганской долине в течение двух дней будут введены ограничения на подачу газа газовым заправкам

В связи с необходимостью проведения монтажных работ по подключению нового газопровода к существующей сети, с 12:00 5 сентября подача природного газа по магистральному газопроводу «Ахангаран-Пунган» будет временно прекращена на 36 часов.
В результате 5 и 6 сентября, по согласованию с местными хокимиятами, в регионах Ферганской долины будет временно ограничено газоснабжение автогазозаправочных компрессорных станций (АГЗКС) и крупных промышленных потребителей. Для минимизации неудобств объём реализации автобензина для жителей долины будет увеличен.
При этом будут предприняты необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа для населения всех областей долины.
Ответственные структуры приносят извинения за возможные временные неудобства и отмечают, что после завершения всех работ качество и надёжность газоснабжения в Ферганской долине существенно возрастёт.