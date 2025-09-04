Новосибирские блогеры вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Из Новосибирска и области на конкурс было подано 359 заявок. В итоге в финал проекта вышел 31 блогер.
На Всероссийский проект «ТопБЛОГ» было подано 359 заявок из Новосибирской области. В финал проекта вышли 31 амбициозных блогера Новосибирска, о чём сообщает пресс-служба Правительства НСО.
Участники погрузились в многогранный мир медиа, где изучили тонкости создания увлекательных историй, освоили секреты производства качественного видеоконтента и работы с короткими форматами. Особое внимание было уделено эффективным методам продвижения, принципам медиабезопасности, а также технологиям создания и развития сообществ.
Теперь участники должны создать собственный медиапроект с социальной направленность. Авторы лучших работ попадут в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», который пройдёт в Калининграде 22−24 октября.