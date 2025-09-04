Новосибирские блогеры вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Участники погрузились в многогранный мир медиа, где изучили тонкости создания увлекательных историй, освоили секреты производства качественного видеоконтента и работы с короткими форматами. Особое внимание было уделено эффективным методам продвижения, принципам медиабезопасности, а также технологиям создания и развития сообществ.