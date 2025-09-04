Битцевский маньяк Пичушкин пожаловался на потерю времени в колонии

Пожизненно осужденный Александр Пичушкин, известный как Битцевский маньяк, при рассмотрении прошения о переводе из колонии «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве, заявил, что судебная процедура заняла несколько месяцев и, по его словам, стала причиной напрасной траты времени.
Он отметил, что такая задержка может негативно сказаться на состоянии его здоровья.
Ранее мать осужденного на пожизненный срок «битцевского маньяка» Александра Пичушкина сообщила, что не имеет возможности посещать сына в колонии «Полярная сова» из-за ее отдаленного расположения.