Чрезмерное число медведей в Приангарье сократят с помощью выплат за отстрел

Сообщения о замеченных рядом с дачей, школой, стоянкой туристов медведях публикуются в Приангарье нынешним летом если не каждый день, то еженедельно. Только за сутки 1 сентября в разных территориях региона насчитали девять опасных животных.
Отмечая, что главной причиной появления медведей в городах и селах становится, как правило, сам человек (оставляя, например, где ни попадя пищевые отходы), специалисты все же склоняются к необходимости сократить количество хищников.
В рамках этой работы в 2025—2026 годах рассматривается, в частности, возможность введения выплат за отстрел зверей, рассказал руководитель региональной службы по охране и использованию объектов животного мира Валентин Бороденко.
«Выплаты планируются в рамках регулирования численности, а не любительской и спортивной охоты», — отметил главный охотинспектор Приангарья.