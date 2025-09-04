Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чрезмерное число медведей в Приангарье сократят с помощью выплат за отстрел

В Иркутской области, где заметно участились случаи выхода медведей к населенным пунктам, власти рассматривают возможности регулирования численности хищников. Один из вариантов — выплаты за отстрел.

Сообщения о замеченных рядом с дачей, школой, стоянкой туристов медведях публикуются в Приангарье нынешним летом если не каждый день, то еженедельно. Только за сутки 1 сентября в разных территориях региона насчитали девять опасных животных.

Отмечая, что главной причиной появления медведей в городах и селах становится, как правило, сам человек (оставляя, например, где ни попадя пищевые отходы), специалисты все же склоняются к необходимости сократить количество хищников.

В рамках этой работы в 2025—2026 годах рассматривается, в частности, возможность введения выплат за отстрел зверей, рассказал руководитель региональной службы по охране и использованию объектов животного мира Валентин Бороденко.

«Выплаты планируются в рамках регулирования численности, а не любительской и спортивной охоты», — отметил главный охотинспектор Приангарья.