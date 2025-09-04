Ричмонд
Прикамец потерял более 900 тысяч рублей, поверив лжесотруднику портала Госуслуги

В дежурную часть отдела полиции в Соликамске обратился 25-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Выяснилось, что соликамцу поступил звонок от неизвестного, который назвался сотрудником службы безопасности единого портала «Госуслуги» и сообщил, что личный кабинет молодого человека взломали, и теперь преступники пытаются оформить займ от его имени.

Для блокировки этой операции, как убедил заявителя звонивший, нужно было оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет». Выполняя указания, получаемые по телефону, соликамец оформил кредит и перевел на два разных счета в общей сложности 910 тысяч рублей, после чего общение прекратилось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.